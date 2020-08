포항검역소, '코로나19' 검진기관 지정 … "긴급검사 신속 대응"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 31일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 2차 대유행에 대비, 국립포항검역소와 간담회를 갖고 긴급검사를 검역소에서 맡기로 합의했다.

이강덕 시장과 황영원 포항검역소장은 이날 남·북구보건소장 등 관계자들이 참석한 가운데 협조체계를 구축, 응급환자에 대한 긴급 대응 체계를 강화해 나가기로 했다.

그동안 포항지역에는 '코로나19' 전문 검진기관이 없어서 하루 2차례 보건환경연구원(영천시)과 수탁기관(인천시)에 검사를 의뢰하는 등 긴급검사에 큰 불편을 겪어왔다.

국립포항검역소는 앞서 지난 7월14일 질병관리본부로부터 '코로나19' 검진기관으로 지정된 데 이어, 원심분리기와 PCR(중합효소연쇄반응검사) 검사 등 '코로나19' 검사시스템을 구축했다. 지금까지 하루 2차례에 걸쳐 24건의 긴급검사를 진행하고 있는 포항검역소는 앞으로 원심분리기(36홀)를 추가, 60건의 긴급검사를 추진할 계획이다.

이강덕 시장은 "포항검역소가 '코로나19'의 2차 대유행에 대비해 지역사회의 감염을 차단하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대한다"면서 "감염병으로부터 시민의 안전과 건강을 지키는데 전력을 기울여 나가겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr