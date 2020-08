자신이 쏜 장난감 총에 맞은 남성, 요로감염→10일 만에 사망

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 만취해 장난감 총을 자신의 중요 부분에 발사한 남성이 사망하는 사고가 났다.

최근 영국 더비 텔레그래프는 영국 스태퍼드셔주에 거주하는 남성 A씨(53)가 장난감 BB탄 총에 맞아 사망했다고 보도했다.

보도에 따르면 A씨는 지난 4월 6일 술을 마시다 실수로 자신의 중요 부위에 BB탄 총을 발사했다.

남성이 발사한 BB탄 총은 비교적 위력이 센 모델이라고 전해졌다.

익일 잠에서 깬 A씨는 중요 부분에 큰 통증과 부종이 발생해 병원을 찾았다.

자신의 실수가 창피했었는지 구체적인 상황을 설명하지 않은 A씨는 3일 뒤 혈액검사 결과 요로 감염으로 확인돼 항생제를 처방받았다.

그러나 이를 대수롭게 생각하지 않은 A씨는 처방된 약을 먹지 않았다.

6일 뒤 더 커진 통증과 부기 등으로 병원을 다시 찾았지만, 상처 부위가 치료할 수 없을 정도로 커졌다.

A씨는 '패혈증에 따른 다발성 장기 부전'으로 사고가 난 지 10일쯤 뒤 결국 숨졌다.

A씨를 진료한 병원 의사는 "항생제 처방 후 3일이 지나서야 약을 복용한 게 이번 사고의 원인이다"라며 "항생제 복용으로 해결될 수 있었던 문제가 방치돼 안타깝게 사망에 이르렀다"고 전했다.

