'사회적 거리두기' 2단계 격상 후 대중교통 이용객 감소폭 2배 확대

서울시, 전년동기대비 감소율 폭 14.7%→30.5% 급증

탑승인원 규모 큰 지하철이 버스보다 이용객 감소 영향 높아

노인층 출근시간대 이용 감소 4% 불과 … 불필요한 통행자제 필요

[아시아경제 조인경 기자] '사회적 거리두기'의 2단계 격상 이후 서울시내 대중교통 이용객이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 심각 단계 시점에 근접한 수준으로 급감한 것으로 나타났다.

서울시는 서울과 경기 지역의 사회적 거리두기가 2단계로 격상된 지난 16일 이후 대중교통 이용승객 변화를 분석한 결과, 전년동기대비 대중교통 이용객 감소율이 격상 전 14.7%에서 격상 후 30.5%로 2배 이상 확대됐다고 31일 밝혔다.

특히 2단계 격상 후 감소폭은 지난 5월 '이태원 집단발병' 시점의 25.1%보다도 더 크다. 사회적 거리두기 강화로 재택근무 확대, 불요불급한 외출 자제, 밀집공간 기피 등 시민들의 생활 패턴이 변화한 결과로 풀이된다.

코로나19가 발생하기 이전인 지난해 같은 기간과 비교하면 대중교통 이용객은 평일 30.5%, 주말엔 42.4% 급감했다. 사회적 거리두기 2단계 격상 전과 비교하면 전년동기대비 감소율은 평일 15.9%포인트, 주말은 13.2%포인트 감소했다.

수단별로 살펴보면, 버스는 전년동기대비 평일 27.9%, 주말 37.3% 이용이 감소했으며, 격상 전과 비교하면 전년동기대비 감소율이 평일 13.5%포인트, 주말은 9.0%포인트 감소한 것으로 나타났다.

지하철은 전년동기대비 평일 33.0%, 주말 47.1% 이용이 감소했고, 격상 전과 비교하면 전년동기대비 감소율이 평일 18.2%포인트, 주말 17.0%포인트 감소해 버스보다 감소폭이 4~10%포인트 더 큰 것으로 나타났다.

이용자 유형별로 살펴보면, 청소년, 노인, 일반인 순으로 전년동기대비 이용객 감소비율이 크고, 일반인의 경우 평일 출·퇴근수요로 인해 평일과 주말 감소폭 차이(11.8%)가 큰 것으로 나타났다.

시간대별로 살펴보면 2단계 격상 전과 비교해 출·퇴근시간대보다는 비첨두시간대(이용승객이 적은 시간대)의 감소폭이 더 크게 나타났으며, 하루 중 가장 혼잡한 출근시간대의 감소폭은 7.8%로 하루 감소폭 30.5%의 4분의 1 수준, 고위험군인 노인의 경우 출근시간대 이용 감소폭이 4.0%에 불과했다.

한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수는 "기저질환에 취약한 노인들은 밀집된 공간에서 감염 위험이 가장 높기 때문에 대중교통을 이용하더라도 혼잡한 시간대를 피해 이용하는 것이 바람직하다"며 "순간 혼잡도가 가장 높은 출근시간대에 대중교통을 이용할 경우 본인 자신 뿐 아니라 주변 사람들까지 위험에 노출시킬 수 있고, 출근시간대 대중교통 혼잡도가 가중되므로 노인들은 한가한 시간대를 이용할 필요가 있다"고 말했다.

황보연 서울시 도시교통실장은 "현시점은 천만 시민 멈춤주간 운영 등 절체절명의 코로나19 위기를 극복하기 위해 고강도 사회적 거리두기를 추진하는 중대한 시기인 만큼 최대한 외출·만남을 자제하고, 불가피한 경우에도 혼잡 시간을 피해 대중교통을 이용해 달라"고 당부했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr