울릉군, 태풍 '마이삭' 북상에 재난안전대책본부 가동

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울릉군은 31일 오후 군청 상황실에서 제9호 태풍 '마이삭'(MAYSAK) 북상에 디비, 재난안전대책본부를 구성하는 등 발빠른 움직임을 보이고 있다.

제9호 태풍 '마이삭은 9월2일 오전 9시 서귀포 남쪽 약 320㎞ 부근 해상에 다다른 뒤 이튿날 새벽 부산 내륙을 지나 강릉 부근 해상에 도달할 것으로 예보돼 있다.

김병수 군수 주재로 열린 이날 회의에서 울릉군은 태풍 예비 특보 발표에 앞서 재난안전대책본부를 운영키로 하고, 상황 종료시까지 기상특보에 따라 단계별 비상근무 체제를 가동하기로 했다.

이날 회의는 군청 실·과·소장, 읍?면장, 유관기관인 울릉경찰서, 119안전센터, 해군제118전대, 울릉교육지원청, 동해해양경찰서 울릉파출소, 울릉도기상관측소, 한국전력공사 울릉지사 등 7개 유관기관이 참여한 가운데 진행됐다.

울릉도기상관측소 김정희 관측소장은 "울릉군에 최대 순간 풍속 30~40m 강풍 및 4~9m 높은 파도와 함께 많은 비가 예상된다"고 관측했다.

김병수 울릉군수는 "현재 북상하고 있는 제9호 태풍은 최근 들어 우리군에 가장 영향력 있는 태풍으로 예보되는 만큼 군의 유관기관을 포함한 전 행정력을 동원해 사전점검과 대비에 전력을 기울여야 한다"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr