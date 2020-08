'국민의힘' 도용 말라는 정청래에 김근식 "시민단체가 절대권력이냐"

"민주당이 민주공화당과 이름 겹치니 쓰지 말라고 떼쓰는 것과 똑같아"

[아시아경제 임주형 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 미래통합당의 새 당명 '국민의힘'을 두고 시민단체 이름을 도용했다는 의혹을 제기하며 사용하지 말라고 촉구한 가운데, 김근식 경남대 교수는 "야당이 혁신하기 위해 바꾸려는 당명마저도 고춧가루를 뿌리냐"며 비판했다.

통합당 서울 송파병 당협위원장을 맡은 김 교수는 31일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "정 의원이 몸담은 예전 시민단체 이름과 같은 이름이라서 (통합당의 새 당명이) 안된다는 건데, 선관위에서 기존 당명과 유사할 경우 사용 금지한다는 건 들었어도 그 많고 많은 시민단체 이름과 겹치니 쓰지 말라는 것인가"라며 이같이 말했다.

이어 "시민단체가 절대권력이거나 '국민'이라는 단어가 시민단체 소유인가"라며 "민주당에서 과거 박정희의 민주공화당과 이름이 겹치니 쓰지 말라고 떼쓰는 거랑 똑같다"라고 지적했다.

그러면서 "탄핵받은 정당 후예이니 국민이라는 이름을 쓰지 말라고 했는데, 탄핵받은 과오를 더이상 범하지 않으려고 정강정책도 바꾸고 당명도 바꾸고 극우와도 거리를 두는 게 아니냐"며 "탄핵 정당은 새로운 노력조차 하면 안 되는가"라고 반문했다.

한편 정 의원은 이날 자신의 페이스북에서 "생활정치 네트워크 '국민의힘'은 나와 많은 회원이 2003년 발족한 시민단체 이름이다. 내가 초대 공동대표를 맡았던 단체"라며 "17년 전 결성했던 우리 시민단체가 통합당의 새 당명으로 거론되는 것에 심히 유감이고 불쾌하다"고 말했다.

이어 "탄핵당한 세력이 '국민의 힘'을 당명으로 사용하는 것은 코미디"라며 "당신들은 이 이름을 사용할 자격이 없다"고 비판했다.

그러면서 "내가 사랑했던 시민단체 이름이 더럽혀지는 것을 마냥 지켜볼 수만은 없다"며 "통합당은 더이상 국민의 짐이 되지 말고, 도용을 즉각 중단하라"고 촉구했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr