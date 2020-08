전남도교육청 ‘전남교육수련원 건립’ 본격 추진

[무안=아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청이 추진 중인 (가칭)‘전남교육수련원’ 건립이 중앙투자심사를 통과해 전남 보성에 들어서게 된다.

31일 전남도교육청에 따르면 ‘전남교육수련원’ 건립 사업이 교육부의 지방교육재정 중앙투자심사에서 네 번의 도전 끝에 통과했다. 이로써 전남 교육 가족의 숙원인 ‘전남교육수련원’ 건립 사업이 이뤄지게 됐다.

이번 선정은 6개 지방자치단체가 신청한 가운데 지난해 5월 보성 회천면의 설립 용지가 최종 확정됨으로써 건립 사업이 급물살을 탈 것으로 기대하고 있다

전남교육수련원은 보성군 회천면 벽교리 3만㎡ 부지에 사업비 244억 원을 들여 전체면적 7623㎡ 규모로 지어지며, 오는 2023년 개원 예정이다.

이번 사업은 전남도교육청 소속 3만 2000여 교직원의 세미나, 워크숍 등을 위한 전문시설이 턱없이 부족해 교육경쟁력 향상에 어려움이 있다는 판단에 따라 적극적으로 추진해왔다.

앞서 도 교육청과 보성군은 지난해 7월 업무협약을 맺고 전남교육수련원 설립용지와 보성군 웅치면에 있는 폐교 부지인 웅치초등학교를 교환하기로 했다.

김춘호 행정국장은 “전남교육수련원 건립 사업이 마침내 중앙투자심사를 통과해 대단히 기쁘다”며 “이 시설이 건립되면 4차 산업혁명과 미래 교육에 대비한 학교 교육 혁신에 크게 도움이 될 것으로 기대된다”고 말했다. 이어 “전남도의회 등 교육 관계자분들과 힘을 모아 전남교육수련원 설립에 차질이 없도록 만전을 기하겠다”고 덧붙였다.

