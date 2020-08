▲홍용웅씨 별세, 홍장범(동양인재개발원 원장대행)·홍건택(코리상하이유한공사 총경리)·홍충선(삼성엔지니어링 산업환경본부 책임)씨 부친상, 김진미·김은영·조성은(삼정회계법인 정보통신산업본부1 부장)씨 시부상= 31일, 연세대 신촌세브란스병원 장례식장 13호실, 발인 9월 2일 오전 8시, 02)2227-7500

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr