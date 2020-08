정재훈 전력ICT개발원장을 상임이사로 선임

[아시아경제 문채석 기자]한전KDN은 정재훈 전 전력ICT개발원장이 신임 상임이사에 선임됐다고 31일 밝혔다.

이날 한전KDN은 상임이사 선임을 위한 임주주총회의 의결에 따라 정 원장을 신임 상임이사로 선임하고, 전력융합사업본부장으로 임명했다고 밝혔다.

정 상임이사는 1961년생으로 경성고와 미국 포인트 파크대를 졸업했고 지난 1996년 한전KDN에 간부직으로 입사해 계통사업처장, 경기 및 부산울산지역본부장, 전력ICT개발원장 등 주요 보직을 두루 거친 인물이다.

2008년 전력거래소 설비 구축 유공으로 산업부 장관상 등을 수상한 바 있다.

