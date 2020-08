BNK금융, 지역 인재에 2억6500만원 장학금 전달

[아시아경제 김민영 기자] BNK금융그룹이 31일 지역 인재 육성 지원을 위해 부산사회복지공동모금회에 ‘BNK장학금’ 2억6500만원을 전달했다.

BNK금융은 2007년부터 공익재단인 ‘BNK 희망나눔재단’을 통해 매년 지역의 모범학생과 우수인재를 선정해 지금까지 총 7300여명에게 69억여원의 이 장학금을 지원했다.

올해는 부산, 김해, 양산 소재 25개 대학과 부산광역시교육청, 지역아동센터, 아동복지협회로부터 추천받은 모범학생 175명과 카이스트 부설 한국과학영재학교 우수학생 10명 등 총 185명에게 1인당 최대 200만원의 장학금을 수여한다.

특히 지역아동센터와 아동복지시설이 선정한 장학생을 대상으로 매년 학업태도 및 학업성과 등을 반영해 대학 졸업 때까지 장학금을 지원할 계획이다.

