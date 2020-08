최근 수도권을 중심으로 신종 코로나바이러스감염증이 급속도로 확산하며 사회적 거리두기 2.5단계가 진행되고 있는 31일 서울 서대문구 연세로 인근이 한산한 모습을 보이고 있다./강진형 기자aymsdream@

