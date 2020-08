윤관석 정무위원장, 나재철 금투협회장 등 업계 대표단과 현장 간담회

[아시아경제 오주연 기자] 윤관석 국회 정무위원장이 금융투자협회를 찾아 업계 대표단과 31일 간담회를 가졌다.

금융투자협회에 따르면 이날 현장 간담회에는 나재철 금융투자협회장을 비롯해 김신 SK증권 대표, 이현승 KB자산운용 대표, 최현만 미래에셋대우 수석부회장, 윤관석 정무위원장, 장석훈 삼성증권 대표, 김성훈 키움투자자산운용 대표 등이 참석했다.

이날 윤 정무위원장은 "자본시장이 시중의 자금을 모아 직접 기업이나 생산적인 분야로 흘러들어가게끔 해줘야 돈이 부동산 같은 곳으로 몰리지 않고 국민 경제 전 분야의 고른 성장에 기여할 수 있다"며 "당정이 최근 발표한 '뉴딜펀드' 구상 역시 민간 자본시장이 적극 참여해줘야 본래 취지를 달성할 수 있다"고 당부했다.

이어 "진화하는 개인 투자자들의 수준과 성향을 고려해 금융투자회사들도 보다 혁신적인 상품 구성과 신뢰할 만한 판매 관행 정착을 위해 더욱 많은 자체 노력을 기울일 필요가 있다"면서 "규제산업인 금융산업 발전에 필요한 규제 혁신을 위해 국회도 제 역할을 할 수 있도록 하겠다"고 전했다.

인사말에 나선 나재철 금투협회장은 "자본시장 활성화를 위해서는 업권의 내부 역량을 키우는 것도 중요하지만 해결해야 할 정책적 과제도 많다"면서 업계 의견을 피력했다.

나 협회장은 "무엇보다 자본시장 세제를 선진국 기준에 맞게 개편하는 일이 시급하다"며 최근 정부가 발표한 자본시장 세제개편안에 증권거래세 전면 폐지 로드맵이 빠져 있는 점을 지적했다. 또한 현행 퇴직연금의 제도 개선 필요성도 전달했다.

나 협회장은 "퇴직연금 가입자 대부분이 금융지식이 부족한 상황에서 전문가들의 도움으로 수익률을 높일 수 있는 디폴트옵션 제도나 기금형 퇴직연금 제도를 도입해야 한다"고 전했다.

사모펀드 사태와 관련해서는 "투자자 자기책임 원칙을 외면하고 판매사에만 과도한 책임을 지우는 것은 투자자의 모럴 해저드를 조장할 수 있을 뿐 아니라 모험자본을 공급하는 사모펀드 시장 자체를 크게 위축시킬 수 있다는 전문가들의 지적이 있다"면서 이러한 주장에 대해서도 국회에서 면밀히 들여다봐줄 것을 요청했다.

