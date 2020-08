신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산 차단을 위한 사회적 거리두기 2.5단계가 시행된 가운데 31일 서울 동작구 노량진 학원가에서 시민들이 도시락을 사들고 발걸음을 옮기고 있다. 인원과 관계없이 수도권 학원에서는 비대면 수업만 허용되며, 독서실과 스터디카페에도 사실상 운영을 금지하는 집합금지 명령이 내려졌다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.