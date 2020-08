중진공, '남녀고용평등' 고용부장관상

여성채용목표 초과달성 등 우수 평가

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업진흥공단은 2020년도 남녀고용평등 우수기업으로 선정돼 고용노동부 장관상을 수상했다고 31일 밝혔다.

남녀고용평등 우수기업 포상은 고용부가 일·가정 양립 지원, 모성보호 제도 등 남녀가 동등하게 일할 수 있는 고용환경 조성에 앞장 선 우수기업을 선정해 시상하는 제도다.

중진공은 ▲여성채용목표 초과 달성 ▲남성 육아휴직 선도 ▲9년 연속 가족친화기업 인증 ▲보건복지부 어린이집 평가 A등급 ▲유연근무제 지속 확대 ▲가족돌봄휴가 적극 도입 노력을 높게 평가받았다. 특히 여성채용에 있어 전년도 정부 권고안 30%를 초과하는 35%의 채용실적을 달성했다.

김학도 중진공 이사장은 "기관의 양성평등 문화 확산을 위해 인사 운영 전반의 혁신 노력을 기울이고 있다"며 "앞으로도 양성평등 조직문화 확산, 모성보호 강화, 일·가정 양립 지원 등 구성원 모두가 행복한 일터를 만들기 위해 앞장서겠다"고 말했다.

