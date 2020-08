[아시아경제 박지환 기자] 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 22,750 전일대비 800 등락률 +3.64% 거래량 3,296,131 전일가 21,950 2020.08.31 10:11 장중(20분지연) 관련기사 파미셀, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.32%【증권가이슈】 내일 꼭 잡아야할 '전기차 관련주' 美 FDA의 긴급 승인! 혈장치료제 잘 보셨죠? 지금도 좋아요! close 은 Thermo Fisher Scientific사와 의약중간체 뉴클레오시드(Nucleoside) 공급계약을 체결했다고 31일 공시했다.

계약금액은 16억6100만원 규모이다. 이는 지난해 매출 대비 5.11%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr