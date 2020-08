[아시아경제 김민영 기자] 새마을금고는 집중호우 수해 지역의 피해복구를 위한 성금 5억3000만원을 전국재해구호협회에 전달했다고 31일 밝혔다.

지난 20일부터 이틀 동안 전사적으로 이뤄진 이번 성금 모금에는 전국 1288개 새마을금고와 중앙회 임직원이 참여해 힘을 모았다.

박차훈 새마을금고중앙회장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 재확산과 연이은 태풍 소식으로 수해 피해복구에 많은 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 새마을금고가 한 마음 한 뜻으로 모은 성금이 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 전했다.

