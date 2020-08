속보[아시아경제 허미담 기자] 30일 경기 용인시는 기흥구 보정동에 사는 20대 남성 A씨와 구갈동에 사는 20대 남성 B씨가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

직장 동료 사이인 두 사람은 지난 21일부터 25일까지의 제주 여행 당시 제주 38번 확진자와 접촉해 감염된 것으로 추정된다.

이들은 29일 제주 38번 확진자의 접촉자로 통보받은 뒤 기흥구보건소에서 검사를 받고 이날 각각 확진됐다.

당시 A씨는 증상이 없었고 B씨는 29일부터 후각 소실 증상이 나타났다.

한편 용인 2명의 확진자를 포함해 루프탑정원 게스트하우스발 확진자는 이날 오후 5시 기준 최소 10명인 것으로 추정된다.

