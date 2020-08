'인기가요' 방탄소년단, 있지-제시 꺾고 방송 출연없이 1위

[아시아경제 강혜수 기자] 30일 오후 방송된 SBS '인기가요'에서 방탄소년단이 1위에 올랐다.

이날 '인기가요'에는 제시의 '눈누난나', 있지의 'Not Shy', 방탄소년단의 'Daynamite(다이너마이트)'가 1위 자리를놓고 경합을 벌였다. 최종 집계 결과 방탄소년단이 있지와 제시를 꺾고 1위를 차지했다. 방탄소년단은 방송 출연은 하지 않았다.

방탄소년단의 'Dynamite'는 지난 21일 발매됐다. 데뷔 이래 처음 발표한 영어 싱글로, 빠르고 경쾌한 리듬과 쉬운 멜로디를 바탕으로 '행복'과 '자신감'이라는 메시지를 담은 힐링송이다.

디스코 팝 장르인 'Dynamite'는 디지털 싱그롤 발매되어 음반 점수는 0점이지만 온라인 음원과 SNS에서 많은 표를 받아 1위를 할 수 있었다.

그 외에 동키즈, 드림캐쳐, 로켓펀치, 에릭남, 에이티즈, NTX, MCND, 온앤오프(ONF), 원어스(ONEUS), 1TEAM, ENOi, ITZY, 체리블렛(Cherry Bullet), 세러데이(SATURDAY), 3YE(써드아이) 등이 출연했다.

SBS 음악 프로그램 '인기가요'는 매주 일요일 오후 3기 50분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr