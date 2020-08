[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전승일 광주광역시 서구의회 의원이 수해 피해 극복에 힘을 보태기 위해 쌀(10㎏) 200포를 전달해 눈길을 끌고 있다.

전 의원은 지역구인 박은영 양동시장1지구 지역주택조합 추진위원장에게 침수 수해피해로 어려움을 겪고 있는 주민들이 많아 후원품 기증을 요청했고 이에 박 위원장은 “어려움은 나누는 것”이라며 동참해 흔쾌히 기증했다.

후원된 쌀은 이번 수해에 피해를 가장 많이 입은 서창동, 유덕동 등을 포함해 동주민센터에 골고루 전달될 예정이다.

또 돌아오는 추석을 맞아 어려운 취약계층 및 독거노인들에게도 전달할 계획이다.

전 의원은 “수해피해자 및 지역의 소외된 이웃에게 전달된다고 하니 의정활동에 보람을 느낀다”며 “앞으로도 지역 주민들을 위해 발로 뛰면서 적극적인 의정활동에 앞장서겠다”고 말했다.

