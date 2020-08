"흩어져달라, 그것말곤 방법 없다" 정은경의 호소

거리두기 강화 첫날, 일선 시민 방역의식 당부

정 본부장 "감염병재난, 연대로 피해줄일 수 있다"

[아시아경제 최대열 기자] "역설적으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대에 연대하는 방법은 모두가 흩어지는 것이며, 사람간 거리를 두는 것이다. 접촉을 줄이는 것 말고는 지금 유행을 통제할 수 있는 방법은 없다."

정은경 중앙방역대책본부장이 30일 정례브리핑에서 당부한 내용이다. 이날부터 수도권 일대 음식점ㆍ카페 운영시간이 제한되는 등 거리두기 수칙이 한층 강화된 가운데 일선 시민이 얼마나 잘 지켜주는지가 앞으로 확산세를 꺾을 수 있는 관건으로 꼽히기 때문이다. 다음 달 6일까지 진행되는 이번 조치의 성과에 따라 거리두기 수위를 한층 더 끌어올릴지, 다시 과거처럼 수위를 낮출지 결정된다.

정 본부장은 "더 물러설 곳이 없다는 심정으로 앞으로 한 주간 단단한 연대와 협력으로 모임을 자제하고 거리두기에 참여해 위기국면을 전환하는 데 함께해달라"며 "무증상ㆍ경증으로 감염되고 지역사회 활동범위가 넓어 전파확산을 일으키기 쉬운 청장년층, 직장인, 학생이 불필요한 외부활동을 줄여 전파차단을 하는 데 동참해줄 것을 요청한다"고 말했다.

수도권 교회 등을 중심으로 했던 국지적 유행은 지난 15일 서울 광화문 등 도심 일대 집회를 계기로 전국 확산양상이 뚜렷해졌다. 문제는 집회참가 사실을 숨기거나 참가한 후에도 진단검사를 받지 않는 대상자가 여전히 상당수로 추정되는 등 전파차단이 쉽지 않다는 점이다. 방역당국이 거리두기 2.5단계로 평가받는 조치를 수도권 일대에 적용한 배경이다. 추가 전파를 막지 못할 경우 전국 단위로 광범위한 확산으로 번져 제때 치료받지 못하거나 병상부족 등 의료체계 붕괴까지 거론된다.

정 본부장은 "감염병 재난은 자연재해와 달리 우리 국민의 단합된 힘으로 위험의 크기도 억제할 수 있고 피해의 범위도 충분히 줄일 수 있다"면서 "자영업자ㆍ소상공인의 어려움이 크겠지만 우리 국민이 다음 한 주에는 사회적 거리두기의 협력과 연대로 다시 한번 일상을 되찾고 반전의 계기를 만들어내길 간절히 바란다"고 말했다.

