코로나 재확산에…中企 9월 경기전망 또 꺾였다

[아시아경제 문혜원 기자] 긴급재난지원금 효과 등으로 개선세를 보이던 국내 중소기업들의 경기 전망이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 꺾인 것으로 나타났다.

30일 중소기업중앙회가 발표한 ‘2020년 9월 중소기업경기전망조사’ 결과에 따르면 국내 중소기업 3150곳이 지난 13~27일 응답한 9월 업황 전망 경기전망지수는 67.9로 전달보다 3.0포인트 하락했다. 이는 지난해 같은 기간보다 15.3포인트 낮은 수준이다.

경기전망지수는 올해 5월 코로나19 영향으로 60.0까지 떨어져 통계 작성 이래 최저 수준을 기록했다. 이후 정부의 긴급재난지원금 정책 등의 효과로 이후 6월 63.1, 7월 68.0, 8월 70.9 등으로 3개월 연속 반등했다.

하지만 최근 코로나19가 전국적으로 재확산함에 따라 중소기업의 체감경기가 다시 둔화됐다.

업종별로 제조업의 9월 경기전망지수는 75.1로 전달보다 3.2포인트 올랐지만, 비제조업은 64.1로 6.3포인트 내렸다.

제조업의 경우 자동차 및 트레일러 업종이 83.1로 10.6포인트 오르는 등 16개 업종에서 상승했지만 가구(72.4→64.5) 등 6개 업종은 하락했다.

비제조업은 건설업이 68.4로 8.9포인트 하락했고 서비스업은 63.3으로 5.7포인트 내렸다. 특히 서비스업의 경우 숙박·음식점업이 8월 70.4에서 9월 53.3으로 내리는 등 10개 업종이 일제히 하락했다.

경기변동 항목별로 보면 내수판매(71.1→67.7), 영업이익(67.9→64.3), 자금 사정(67.4→62.3) 전망은 하락했고 수출(69.3→76.2)은 상승했다.

8월에 중소기업들의 주요 애로 요인(복수 응답)으로 꼽은 항목은 내수부진이 74.3%로 가장 높고 뒤이어 업체 간 과당경쟁(40.5%), 인건비 상승(37.5%), 판매대금 회수지연(22.9%) 등 순이었다.

한편 올해 7월 중소 제조업 평균가동률은 67.7%로 전달보다 0.7%포인트 상승했지만 지난해 같은 달보다는 6.8%포인트 하락했다. 이는 글로벌 금융위기 직후인 2009년 3월(65.5%) 이후 최저였던 올해 5월(66.2%) 이후 2개월 연속 상승한 수치다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr