블랙핑크 제니, 8월 아이돌 개인 100대 브랜드평판 1위…2,3위는 지민, 강다니엘

[아시아경제 박희은 인턴기자] 그룹 블랙핑크 제니가 2020년 8월 아이돌 개인 100대 브랜드평판에서 1위를 기록했다.

한국기업평판연구소는 아이돌 개인 브랜드평판 빅데이터 분석을 위해 2020년 7월29일부터 2020년 8월29일까지 1,425명 아이돌 개인 브랜드 빅데이터 199,529,553개를 추출하여 아이돌 개인 100대 브랜드에 대한 소비자들의 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 측정하여 브랜드평판지수를 분석했다.

2020년 8월 아이돌 개인 100대 브랜드평판 30위까지 순위는 블랙핑크 제니, 방탄소년단 지민, 강다니엘, 방탄소년단 뷔, 방탄소년단 정국, 블랙핑크 지수, 방탄소년단 진, 마마무 화사, 방탄소년단 슈가, 방탄소년단 RM, 블랙핑크 로제, (여자)아이들 소연, 오마이걸 아린, 방탄소년단 제이홉, 블랙핑크 리사, 레드벨벳 아이린, (여자)아이들 미연, 레드벨벳 슬기, (여자)아이들 수진, (여자)아이들 슈화, (여자)아이들 우기, 있지 유나, 오마이걸 승희, 있지 리아, (여자)아이들 민니, 슈퍼주니어 규현, 오마이걸 효정, 오마이걸 유아, 아이즈원 장원영, 오마이걸 지호 순으로 집계됐다.

1위, 블랙핑크 제니 브랜드는 참여지수 986,090 미디어지수 1,047,425 소통지수 3,375,411 커뮤니티지수 5,100,447이 되면서 브랜드평판지수 10,509,374로 분석되었다. 지난 5월 브랜드평판지수 1,607,581과 비교하면 553.74% 상승했다.

2위, 방탄소년단 지민 브랜드는 참여지수 960,992 미디어지수 1,991,418 소통지수 3,644,541 커뮤니티지수 3,217,819가 되면서 브랜드평판지수 9,814,771로 분석되었다. 지난 5월 브랜드평판지수 7,730,300과 비교하면 26.96% 상승했다.

3위, 강다니엘 브랜드는 참여지수 1,142,002 미디어지수 1,150,987 소통지수 2,752,466 커뮤니티지수 2,924,879가 되면서 브랜드평판지수 7,970,334로 분석되었다. 지난 5월 브랜드평판지수 5,079,747과 비교하면 56.90% 상승했다.

한국기업평판연구소 구창환 소장은 "2020년 8월 아이돌 개인 100대 브랜드평판 1위를 기록한 블랙핑크 제니 브랜드는 링크분석에서 '감탄하다, 돌파하다, 매혹하다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '유튜브, 솔로, 개인포스터'가 높게 나왔다. 긍부정비율 분석에서는 긍정비율 90.74% 기록했다"고 밝혔다.

