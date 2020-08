신세계百, 아이들 장난감부터 '키덜트' 위한 제품까지 한자리에

[아시아경제 임혜선 기자] 신세계백화점이 즐거운 집콕 생활을 알려주기 위해 아이들이 좋아하는 완구부터 '키덜트' 어른들이 좋아하는 제품까지 한자리에 모았다.

신세계백화점은 다음달 6일까지 본점 7층 이벤트홀과 행사장에서 ‘플레이 앳 홈’ 테마를 선보인다. 대형피규어부터 컬러링 북, 풍선 꾸미기 등 다양한 콘텐츠를 함께 모았다. 브리오, 플레이모빌, 오마이, 플레이포에버 등의 브랜드가 참여할 예정이다.

우선 이벤트홀 한 가운데에는 아이들이 좋아하는 ‘브리오 기차놀이’를 직접 경험해볼 수 있는 체험존을 마련했다.기차 장난감을 갖고 놀아볼 수 있는 것은 물론 구매까지 동시에 할 수 있는 자리다.

대표 상품은 20~30%할인된 가격에 판매한다. 경찰 운송 기차세트 5만4400원, 뮤지컬 애벌레 4만9600원, 소방 헬리콥터 2만5600원등이 있다.

‘키덜트’ 어른들을 위한 이벤트도 있다. ‘플레이모빌’의 대형 피규어가 전시된다. 일반 플레이모빌보다 약 20배 정도 큰 1.5m의 큰 대형 사이즈 피규어를 선보여 고객들에게 좋은 추억을 선사할 예정이다.

컬러링 브랜드 ‘오마이’에서는 컬러링 드로잉 북 꾸미기 행사를 준비했으며, 미니 클래식 카와 수입 전동차 등을 전시하는 트랙을 설치해 아이들의 즐거움을더했다. 이벤트홀 한켠에는 어른과 아이 모두가 좋아하는 하리보 젤리도 판매하고 있어 입을 즐겁게 할 예정이다.

따로 마련한 7층 행사장에서는 특별한 이벤트도 열린다. 집에서 소규모 행사를 위해 꾸밀 수 있는 화려한 ‘풍선 아트’를 백화점 고객들에게 선보인다.실제로 고객들이 원하는 풍선을 만들어주고 판매까지 돕는다.

프리미엄 키즈 영어 멤버십 클럽 ‘프로맘킨더’에서 원데이 체험권도 증정한다.개월 수별로 10~30% 할인 행사도 진행한다. 원어민 선생님과 함께하는 나만의 풍선 꾸미기 체험 수업도 준비했다.

이정욱 신세계백화점 본점 점장은 “길어지는 집콕을 더욱 알차게 보낼 수 있도록 다양한 아이템을 한자리에 모았다”면서 “차별화 된 콘텐츠로 고객들이 안전한 쇼핑을 할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr