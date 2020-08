트럼프 "지지율 떨어지니 선거운동" vs 바이든 "코로나19 전문가 의견 귀 기울여라" 설전

트위터 통해 설전

[아시아경제 권재희 기자] 오는 11월 미국 대통령선거에서 맞붙는 도널드 트럼프 대통령과 조 바이든 민주당 대선후보가 29일(현지시간) 트위터를 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 소재로 설전을 벌였다.

트럼프 대통령은 이날 트윗에서 "바이든은 여론조사에서 지지율이 급속히 떨어지자 자택 지하실에서 나와 10일내에 선거운동을 시작하는데 동의했다"며 "슬프게도 이는 대통령으로선 반응이 너무 느리다"고 비꼬았다.

이어 "우리가 사랑하는 미국은 이보다 훨씬 더 빠르고 영리하고 강인한 대응을 필요로한다"며 "오늘 그곳에서 나오라, 조!"라고 적었다.

바이든 후보는 코로나19가 대유행으로 번지자 외부 일정을 거의 피하고 자택에서 방송 인터뷰를 소화하는 등 사회적 거리두기를 철저히 지키는 모습을 보였다.

그는 지난 20일 대선 후보 선출을 위한 전당대회가 끝나자 미국 노동절인 9월7일 이후 대면 유세를 재개한다는 입장을 밝혔는데, 트럼프 대통령은 지지율이 떨어지자 바깥으로 나온다며 응수한 것이다.

트럼프 대통령은 공화당 전당대회를 마친 다음날인 28일 뉴햄프셔주 유세에 나서고 이날은 허리케인 피해를 본 루이지애나주와 텍사스주를 방문했다. 사회적 거리두기를 철저히 이행하는 바이든 후보와 대조적 모습을 보인다.

트럼프 대통령은 이날 트윗에서 온라인과 TV를 포함한 전당대회 시청자가 민주당보다 많았다는 공화당 전국위원장의 트윗을 링크한 뒤 "가짜뉴스는 이 숫자를 보도하고 싶어하지 않는다"고 불만을 터뜨리기도 했다.

바이든 후보는 이날 트윗에서 "나는 여러분에게 '바이든-해리스 행정부는 항상 과학자에게 귀를 기울일 것'을 약속한다"고 적었다.

트럼프 대통령이 보건 전문가의 말을 무시하고 자기 생각을 앞세우는 바람에 코로나19 상황을 악화시켰다고 비판하면서 자신과 카멀라 해리스 부통령 후보는 전문가의 의견을 중시할 것이라고 강조한 것이다.

바이든 후보는 "우리는 코로나19를 이기기보다는 골프에서 이기는 데 더 관심이 많은 대통령을 갖고 있다"며 "이 대통령이 한 유일한 일은 미국을 저버린 것"이라고 비난했다.

또 "여러분은 여러분을 위해 싸우고 우리나라가 이 위기에서 벗어나도록 이끌 대통령을 가질 자격이 있다"며 "나는 (취임) 첫날부터 시작할 것"이라며 지지를 호소했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr