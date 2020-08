'놀토' 라이머-라비 형제, 오마이걸 '살짝 설렜어' "빰빰빰"으로 신경전

[아시아경제 강혜수 기자] 29일 오후 방송된 tvN '놀라운 토요일-도레미마켓'(이하 '도레미마켓')에 라이머와 라비와 게스트로 출연했다.

이날 '도레미마켓'에 게스트로 등장한 라이머-라비 형제에 MC 붐은 "고집 빌런 라 형제가 나왔다"고 소개했다. 라이머는 "전에 아내 안현모와 나와서 눈치보느라 내 스타일대로 못했다"며 "오늘만큼은 자유롭게 해보겠다"고 포부를 밝혔다.

이날 '도레미마켓' 전복돌솥밥 라운드 받쓰 문제는 오마이걸의 '살짝 설렜어'였다. MC 붐은 게스트 라이머-라비에게 "이 노래 알고 있는지 궁금하다"고 물었고 라이머는 "아 그럼요"라고 답했다. 하지만 "안무도 알고 있나"라는 질문에는 "안무요?"라며 웃었다.

이어 "내가 음악 위주로 들어서"라며 한 소절을 부르기 시작했다. 혜리가 옆에서 "그 뒤는?"이라고 묻자 라이머는 "그 뒤에 이제 악기가 나온다. 메인 테마 신스가 나온다"라고 답했다.

혜리가 "많이 아신다"며 놀래자 라이머는 "나 음악하는 사람이니까"라고 당연하다는듯 말했다. 이에 혜리가 바로 "죄송합니다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

라이머가 대답을 잘하자 신동엽은 라비는 아냐고 물었다. 이에 라비는 "빰빰빠밤빰빰빰"이라며 안다고 했다. 패널들이 그게 어디냐는 듯 의아해하자 라비는 "살짝 설렜어 난 다음에 나온다"고 답했고, 그제서야 다들 어딘지 알아차렸다.

라비의 이 말에 라이머는 다르게 "빰빰" 박자를 말하며 "요 리듬이었던거 같은데"라고 고쳐 말해 패널들을 폭소케했다.

tvN 예능프로그램 '놀라운 토요일-도레미마켓'은 매주 토요일 오후 7시 40분에 방송된다.

