[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 29일 오후 ‘강화된 사회적 거리두기’에 따른 긴급대책회의를 갖고 영등포 삼각지 다중이용시설 현장점검에 나섰다.

채 구청장은 게임방, PC방, 카페 등 다중이용시설과 음식점이 밀집해있는 영등포 삼각지 일대를 돌며 업장 내 손소독제 비치, 마스크 착용 등 방역수칙 준수 여부를 확인하고, 방역 소독에 더욱 신경써 줄 것을 당부했다.

채 구청장은 “구민 모두가 한 마음으로 불요불급한 외출을 자제하고 개인 위생관리에 철저를 기해주실 것을 당부드린다”며 “앞으로도 빈틈없는 현장점검과 철저한 방역으로 코로나 재확산 막아내겠다”고 전했다.

