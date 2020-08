속보[아시아경제 김가연 기자] 대구 동구 ‘대구사랑의교회’에서 29일 코로나19 확진자 5명이 발생했다.

방역 당국은 해당 교회 교인 중 일부가 지난 15일 서울 광화문 집회에 참석한 것으로 파악하고 있다.

시는 신규 확진자가 발생하자 긴급 재난 문자로 “대구사랑의교회에서 확진자 다수가 발생했다”며 “해당 교회 교인의 접촉자와 27일부터 동촌숯불가든(동구 효목동)에 방문한 사람 중 유증상자는 즉시 진단 검사를 받아야 한다”고 했다.

