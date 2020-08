[주간증시 전망]코로나 재확산 우려 속 등락…9월 '단기 조정'

불확실성 요소 속에서도 큰 폭의 조정 가능성은 낮아

[아시아경제 오주연 기자] 9월 증시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산과 미국 대선 불확실성, 인플레이션 우려 등으로 단기 조정을 거칠 수 있다는 전망이 나온다. 그러나 이러한 조정은 매수 기회이며, 기존 주도주와 흑자전환 업종 등을 중심으로 관심이 쏠릴 수 있다는 분석이 제기된다.

30일 NH투자증권은 9월1주 코스피 예상밴드를 2300~2430으로 제시했다. 공매도 금지 조치 연장, 미국의 추가 경기 부양책 기대감, 코로나19 백신 개발 기대감 등은 상승 요인이지만 코로나19 신규 확진자 증가와 성장 밸류에이션 부담 등은 하락 요인으로 꼽혔다.

김영환 NH투자증권 연구원은 "지난 27일 금융위원회는 공매도 금지 조치를 6개월 연장하기로 의결했다"며 "이번 공매도 금지 조치 연장 결정은 단기적으로 주식시장의 성장주 쏠림을 연장시킬 수 있는 요인"이라고 설명했다. 그러나 코로나19 확진자 수가 증가하고 있는 것은 부담이다. 김 연구원은 "기존 주도주인 성장주 밸류에이션 부담과 비대면(언택트) 강화 환경을 함께 고려해 유망 업종을 선택할 필요가 있다"며 "미국 관련 수출주인 반도체와 자동차, 언택트 환경에서 유리할 수 있는 통신, 게임주를 긍정적으로 판단한다"고 전했다.

하나금융투자는 9월1주 코스피가 2300~2410선 내외에서 움직이면서 제한적인 상승세를 이어갈 것이라고 내다봤다. 미국 연방준비제도(Fed) 위원들의 비둘기파적인 스탠스로 유동성 장세가 좀더 지속될 것이라는 설명이다. 다만 개별 이슈인 국내 코로나19 확산에 대한 경계심리가 지속되며 상승세는 제한적일 것이라고 덧붙였다.

이재선 하나금융투자 연구원은 "전주는 7월말 이후 오랜만에 외국인의 연이은 매수세가 관찰됐다"며 "눈에 띄는 점은 외국인과 기관의 동반 매수 종목이 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 333,000 전일대비 4,000 등락률 -1.19% 거래량 969,408 전일가 337,000 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"네이버, 내년이 더 기대…목표주가 상향"[e공시 눈에 띄네]코스피-27일네이버, 계열사 스노우 '잼라이브 서비스' 영업양수 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 405,500 전일대비 5,000 등락률 -1.22% 거래량 1,506,996 전일가 410,500 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 [주간HOT종목] 카카오, 3거래일 연속 신고가 경신코스피, 개인·기관 순매수… 2353.80 상승 마감코스피, 외국인 매도세에 상승폭 축소 close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 759,000 전일대비 3,000 등락률 -0.39% 거래량 496,857 전일가 762,000 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코로나 재확산에 하루에도 냉·온탕 오가는 증시코스피, 개인·기관 순매수… 2353.80 상승 마감코스피, 외국인 매도세에 상승폭 축소 close , 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 246,300 전일대비 8,300 등락률 -3.26% 거래량 1,149,948 전일가 254,600 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 씨젠, 520억 규모 유형자산 양수 결정코스피, 개인·기관 순매수… 2353.80 상승 마감씨젠, 이시간 주가 -2.55%.... 최근 5일 개인 40만 285주 순매도 close , 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 856,000 전일대비 7,000 등락률 -0.81% 거래량 99,519 전일가 863,000 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 '14억 블루오션' 게임族 나마스테코스피·코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 5일 만에 하락 마감코스피·코스닥, 외인·기관 동반 매도 속에 오후 들어서도 약보합 유지 close 등 기존 성장 주도주에 집중되었다는 점"이라고 분석했다. 이 연구원은 "그간 관련 기업들은 개인의 매수세 유입이 상승세를 견인했었다"며 "외국인과 기관의 동반 순매수가 관찰된 점은, 국내 증시의 구조적인 변화를 인지한 해당 주체들의 추가적인 매수 여력을 시사해주는 점"이라고 진단했다.

증시 전망을 9월 한 달로 넓혀보면 '단기 조정'에 무게가 실린다.

KB증권은 9월 코스피 예상밴드를 2190~2500으로 잡았다. 미국 대선을 앞둔 불확실성, 미·중 갈등 확대, 코로나 2차 팬데믹(세계적 대유행) 우려와 높은 밸류에이션 부담 등이 리스크 요인으로 꼽힌다.

이은택 KB증권 연구원은 "코로나19 재확산이 언제까지 지속될지는 예측하기 힘들지만 생각보다 빠른 8월말~9월초 정점을 이룰 가능성이 있다는 전망이 나오고 있다"며 "이럴 경우 9월초까지는 국내 증시의 상대적 부진이 나타날 수 있고 이후에는 정상화될 것으로 판단된다"고 말했다.

그러나 3월 하락장 당시의 하락폭과는 다를 것으로 봤다. 이 연구원은 "북미, 유럽 등을 봤을 때 2차 팬데믹은 이미 발생하고 있다고 볼 수 있다"며 "지금까지 결과를 보면 재확산 시 주가 조정폭은 -7~-8% 정도"라고 진단했다.

이어 "최근 코로나 재확산에도 불구하고 구글 모빌리티에서 나타나는 '사회적 거리두기' 강도는 별다른 반등이 없는 상황"이라며 "이것이 뜻하는 것은 2차 팬데믹으로 인한 심리적 타격으로 주가는 하락할 수 있지만, 기업 이익이나 경제 등 펀더멘탈 측면에서 받는 충격은 미미할 것이란 점을 의미한다"고 해석했다. 결론적으로 지금 수준의 확산으로는 경제나 주식시장에 큰 충격을 주지는 못할 것이라며, "조정 시 코스피 하단 2100선을 유지하며 2200대에서는 분할 매수 전략을 쓸 것을 권고한다"고 덧붙였다.

