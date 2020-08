문 대통령, 與 새 지도부에 "위기 극복 선봉 돼달라"

[아시아경제 강나훔 기자, 전진영 기자] 문재인 대통령이 29일 선출될 민주당 새 지도부를 향해 "지도부를 중심으로 당이 하나가 되고 위기 극복의 선봉이 돼야 한다"고 당부했다.

문 대통령은 이날 당사에서 열린 민주당 전당대회에서 사전 녹화 영상을 통해 "국민들과 소통하고 대한민국의 혁신을 이끌어줘야 한다. 야당과의 협치를 통해 신뢰받는 국회를 만들고 국민 통합의 마중물이 돼야 한다"라며 이같이 말했다.

문 대통령은 "촛불혁명으로 시작된 나라다운 나라, 새로운 대한민국의 완성을 위해 부여한 우리 당의 임무를 잊지 않고 있다. 지금이야말로 당이 저력을 발휘해야 할 때"라며 "코로나19 재확산과 수해로 어려움 겪고있고, 경제상황도 여전히 위중하다. 고통받고있는 국민들을 위해 우리는 하루빨리 이 위기를 이겨내야한다"고 강조했다.

이어 "한국판 뉴딜로 포스트코로나시대 선도국가로 도약할 것이다. 함께 잘 사는 나라의 꿈을 흔들림없이 실현하고 한반도의 영구적 평화를 위한 발걸음도 결코 멈추지 않을 것"이라며 "우리는 반드시 지금의 위기를 기회로 바꿔내고 새로운 대한민국 100년의 역사를 만들어낼 것"이라고 했다.

그러면서 "국민들은 촛불혁명으로 시작된 나라다운 나라, 우리당에 부여된 임무를 잊지 않고 있다"라며 "지금이야말로 당이 저력을 발휘할 때다. 동지들이 서로를 믿고 단결해야 한다"고 강조했다.

문 대통령은 이날로 임기를 마치는 현임 당 지도부에도 "지난 2년 당원들의 노력으로 우리당은 훨씬 더욱 단단해졌다"라며 "최선을 다해준 당원 동지들, 이해찬 대표와 당 지도부의 노고에 감사드린다"고 전했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr