통합당, 내달 2일 온라인 전국위…새 당명·강령 확정

[아시아경제 김혜민 기자] 미래통합당이 다음달 2일 온라인 전국위원회를 열고 새 당명과 정강·정책을 변경한다.

통합당 비상대책위원회는 29일 화상 회의를 통해 다음달 1일 상임전국위원회, 2일 전국위 개최를 의결했다.

안건은 강령·기본정책 개정과 당명 변경, 상설위원회 신설을 위한 당헌 개정이다. 새 당명과 관련해 김은혜 통합당 대변인은 "오는 31일 새 당명 후보 복수안이 비대위에 보고된다"며 "의원총회 등 당내 의견 수렴 과정을 거쳐 변경될 당명도 공개할 것"이라고 말했다.

상임전국위와 전국위는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재유행으로 인한 정부 시책에 협조하는 취지에서 모두 온라인으로 진행하기로 했다. 오전 10시 개회부터 안건보고까지 전국 각지에 거주하는 전국위원들에게 당 유튜브 채널인 '오른소리'를 통해 생중계한다. 투표는 같은날 오후 3시 전국위원들의 ARS 투표를 거쳐 최종 의결될 예정이다.

통합당은 "코로나19 등 어떤 역경에도 통합당의 혁신 노력이 중단될 수 없다"며 "전국위에서 완성될 새 당명과 정강정책으로 더 민생 속으로 다가가 보건과 경제 등 국정 전 부문에 발생하고 있는 위기를 해결하는데 국민과 함께 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 통합당 비대위는 이날 신상진 전 의원을 위원장으로 하는 코로나19 대책특위 위원 20명을 의결했다. 특위에는 재선의 이달곤·곽상도·강기윤·임이자 의원과 초선의 서정숙·최춘식·박형수·최승재·황보승희·김병욱 의원이 포함됐다. 지상욱 여의도연구원장, 박인숙·김승희·김종석 전 의원도 선임됐다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr