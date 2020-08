[아시아경제 서소정 기자] 대한의사협회(의협)가 다음달 7일 무기한 총파업에 들어간다. 의료계의 요구가 수용되지 않을 경우 다음달 7일부터 제3차 전국의사 총파업을 무기한으로 진행할 계획이다.

최대집 의협 회장은 28일 용산 임시 의협회관에서 열린 기자회견에서 이날 범의료계 4대악 저지투쟁 특별위원회(범투위) 회의 결과 이같이 결정했다고 밝혔다.

최 회장은 "보건복지부의 전공의 10명에 대한 고발 조치와 최근 공정거래위원회 고발은 부당한 공권력의 폭거"라며 "가용한 모든 방법으로 대응하겠다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr