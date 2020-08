이승기 "악플러 행방불명으로 지명수배…선처 없어"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 겸 배우 이승기가 악플러에 강경 대응하겠다고 밝혔다.

이승기의 소속사 후크엔터테인먼트는 28일 공식 홈페이지에 악플러와 관련해 19일 최종 판결 선고 결과와 추가 진행 상황을 공개했다.

이승기 소속사는 "고소건 중 2020년 8월 19일 대구지방법원 상주지원에서 판결 선고된 건에서 법원은 악플러에게 벌금 500만원의 중형을 선고했고 확정됐다. 벌금 외에 민사상 손해배상청구도 검토 중이다"라며 악플러들에 대해 민형사상 책임을 끝까지 묻겠다고 강조했다.

이어 "현재 피의자가 특정된 나머지 고소 건은 피의자가 행방불명으로 검사에 의해 기소중지(지명수배) 처분이 내려진 상태"라며 "가족분들이 선처를 호소하는 특정된 악플러도 있지만 절대 합의 없이 법적으로 처분될 수 있도록 진행하고 있다"고 전했다.

아울러 "팬 여러분들께서 제보해주신 내용과 자체적인 모니터링 자료를 통합해, 법무법인 리우와 함께 추가로 악플러 고소를 준비 중이고, 곧 접수할 예정"이라며 앞으로도 소속 아티스트들의 명예를 보호하기 위해 민·형사상 가능한 모든 법적 조처를 하겠다고 당부했다.

