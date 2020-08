[아시아경제 이민지 기자] 서울 강남구는 진선여자중학교 교사 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 30일까지 학교를 폐쇄한다고 28일 밝혔다.

강남구는 확진자와 접촉했을 가능성이 있는 3학년 학생 322명과 교직원 35명을 대상으로 진단검사를 하고 자가격리 조치했다.

강남구 측은 "확진자 거주지 주변과 동선에 따라 방역소독을 실시했으며 현재 정밀 역학조사를 진행하고 있다"고 말했다.

