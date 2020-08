[아시아경제 이민지 기자] 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 246,300 전일대비 8,300 등락률 -3.26% 거래량 1,124,198 전일가 254,600 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수… 2353.80 상승 마감씨젠, 이시간 주가 -2.55%.... 최근 5일 개인 40만 285주 순매도코스피·코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 5일 만에 하락 마감 close 은 520억원 규모로 경기 하남시 풍산동 토지 및 건물을 매입하기로 했다고 28일 공시했다.

회사 측은 “중장기적 생산, 매출 증가 예상에 따른 공간 확보를 위한 것”이라고 밝혔다.

