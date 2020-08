회의 카메라 켜진 줄 모르고…필리핀 공직자 여직원과 불륜 들통

기혼의 중년 공직자, 회계 담당 여직원과 불륜

회의 참석자가 언론에 제보…SNS '발칵'

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 필리핀의 한 기초단체 대표가 화상회의를 주재한 뒤 카메라가 켜진 줄 모르고 여직원과 성관계를 한 사실이 알려지면서 충격을 주고 있다.

28일 인콰이어러 등 현지 언론에 따르면 필리핀 북부 카비테주의 한 바랑가이 대표 에스틸은 최근 화상회의 프로그램 '줌(Zoom)'을 이용해 신종 코로나바이러스 감염증 방역 회의를 주재했다.

바랑가이는 한국의 동에 해당하는 필리핀 최소의 지방 자치 단위다.

영상에서 중년의 기혼자인 에스틸은 카메라를 끄는 듯한 모습을 보였으나 카메라는 제대로 꺼지지 않았고, 그가 회계를 담당하는 여직원과 성관계를 하는 모습이 회의 참석자들에게 그대로 노출됐다.

이를 한 회의 참석자가 녹화해 언론사에 제보하면서 세상에 알려졌고, SNS를 중심으로 비난 여론이 빗발쳤다.

필리핀 내무부는 현지로 조사팀을 보내 해당 사건에 대해 조사한 뒤 엄중히 조처하겠다는 입장이다.

조너선 말라야 내무부 대변인은 27일 "끔찍하고 충격적인 일이다. 모범을 보여야 할 지방정부 공직자의 그러한 음란한 행위를 절대 용납하지 않겠다"면서 "에스틸의 불법 행위가 확인되면 바랑가이 대표직에서 물러나야 할 것으로 보인다"고 밝혔다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr