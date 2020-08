동신대-전남도관광재단 ‘관광산업 발전 위한 업무협약’ 체결

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 동신대학교(총장 최일)는 28일 전남도관광재단(대표이사 이건철)과 지역 관광 전문인재 육성 및 전남 관광산업 발전을 위한 관·학 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

두 기관은 전남지역 관광산업을 이끌어갈 전문인재를 양성하기 위해 교육 분야에서 적극적으로 협력해 나갈 방침이다.

또 남해안 신성장 관광벨트 조성을 위한 협력사업을 함께 추진하고, 전남지역 관광산업 발전을 위한 정책 수립과 공동 연구를 진행한다.

이를 통해 동신대 재학생들의 문화 관광 분야 현장 실무 능력과 취업 역량을 강화하고, 관광 분야 정책 참여와 연구 역량 강화를 통한 전남지역 관광산업 발전에 기여할 것으로 기대하고 있다.

최일 동신대 총장은 “문화관광 콘텐츠는 전남도 블루이코노미의 주역”이라며 “전문 역량을 갖춘 이건철 대표가 이끌고 있는 전남관광재단에 거는 기대가 크다. 동신대와 관광재단이 역량을 모아 전남도의 관광산업을 발전시켜 나가자”고 말했다.

