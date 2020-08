대구시, 광화문발 첫 4차 감염 확인 … 고발된 목사 매개 10명 '확진'

50대 동구 목사→60대 수성구 목사→60대女 교인→수성구 80대女

28일 0시 현재 대구지역 누적 확진자 7007명…대륜중 감염자 제외

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구지역 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 가운데 광화문발 첫 4차 감염이 확인돼 보건당국이 긴장하고 있다.

28일 질병관리본부와 대구시에 따르면 전날 양성 판정을 받은 8명 중 6명은 대구시로부터 감염병예방법 위반 혐의로 고발당한 동구 모 교회 A 목사(50대)와 직·간접적으로 관련된 확진자들이다.

이들 가운데 수성구에 사는 80대 여성은 전날 확진 확인된 A 목사와 B 목사(60대-2차 감염) 그리고 B 목사 교회 교인(60대 여성-3차감염)으로 이어지는 4차 감염자다.

해당 80대 여성 이외에 A 목사의 가족 3명(부인과 자녀 2명)과 교회 교인 2명(동구 40~50대)도 함께 양성 판정을 받았다. 전날 확인된 또 다른 감염자(B 목사 부인·중구 50대 여성) 등을 포함하면 A목사를 매개로 한 확진자는 모두 10명에 달한다.

문제의 A 목사는 광화문 집회에 참석한 전세버스 인솔자 42명 중 1명으로, 유일하게 방역당국의 협조 요청을 거부했다가 감염병 예방법 위반 혐의로 대구시에 의해 고발된 인물이다. 대구지방경찰청은 지난 27일에는 이 목사의 교회를 압수수색한 바 있다.

28일 0시 기준 대구지역 누적 확진자는 전날 8명의 신규 확진자 확인으로 총 7007명으로 늘어났다. 수성구 대륜중 1학년 학생 1명은 이날 새벽 양성 판정을 받았지만 0시 기준 누계에는 포함되지 않았다.

한편, 대구시는 이날 브리핑 자료를 통해 "이번 주말이 '2차 대유행'으로 본격 돌입할 것인가, '안정화 단계'로 갈 것인가하는 전환점"이라며 "감염경로를 알 수 없는 깜깜이 환자 급증 등 우려스러운 상황이 계속되는 상황에서 오늘 저녁부터 시작되는 이번 주말은 모임과 외출을 자제해 달라"고 호소했다.

