사랑제일교회 측, 文 대통령 상대로 법적 대응 예고…"집회 참가자 모욕"

[아시아경제 이정윤 기자] 광복절 집회 강행으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단 감염 사태의 중심에 선 사랑제일교회 측이 문재인 대통령에 대한 법적 대응을 예고했다,

'8ㆍ15 집회참가자 국민비상대책위원회(비대위)'와 사랑제일교회 변호인단은 28일 오전 서울 광화문광장에서 기자회견을 열고 문 대통령이 전광훈 목사와 집회 참가자를 모욕하고 명예를 훼손했다며 국민집단소송을 예고했다. 문 대통령이 사랑제일교회를 겨냥해 비판한 것이 명예훼손이라는 것이다.

문 대통령이 전날 한국 교회 지도자 초청 간담회에서 "특정 교회에서 정부의 방역 방침을 거부하고 오히려 방해를 하면서 지금까지 확진자가 1000여명에 육박하고 있다"면서 "국민들에게 미안해하고 사과라도 해야 할 텐데 오히려 적반하장으로 음모설을 주장하며 큰소리를 치고 있고, 여전히 정부의 방역 조치에 협력을 거부하고 있다"고 제일사랑교회에 대해 강도 높은 비판을 가했다.

비대위와 변호인단은 "대통령의 발언으로 본 교회 교인들이 죄인으로 낙인찍혀 코로나 감염 고통에 더해 인격 모욕 등의 정신적 고통까지 받고 있다"면서 "대통령 개인을 상대로 법적 대응을 할 것"이라고 주장했다.

이들은 미래통합당에 대해서도 비판의 목소리를 높였다. 비대위는 "광화문 국민들을 지칭해 무모한 행동을 하는 사람들, 용서할 수 없는 사람들이라던 미래통합당 주호영 원내대표가 이제는 광화문 국민을 극우세력이라고 한다"면서 "반짝 올랐던 지지율이 다시 떨어지니 놀라서 벌벌 떠는 모습"이라고 했다. 이어 "국민을 향해 용서할 수 없는 사람, 극우세력 운운하지 말고 스스로의 무능과 비겁함을 되돌아보라"고 덧붙였다.

