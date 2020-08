[아시아경제 금보령 기자] 쎄트렉아이 쎄트렉아이 099320 | 코스닥 증권정보 현재가 29,050 전일대비 1,050 등락률 +3.75% 거래량 144,374 전일가 28,000 2020.08.28 11:37 장중(20분지연) 관련기사 "우주발사체 족쇄 풀렸다".. 한화·KAI 등 반색쎄트렉아이, 주당 210원 현금배당 결정쎄트렉아이, 53억원 규모 위성데이터 변환모듈 시제 제작용역 계약 체결 close 는 한국과학기술원과 835억원 규모의 초소형위성 군집시스템의 시스템·본체·탑재체 개발 공급계약을 체결했다고 28일 공시했다.

계약금은 지난해 연결 기준 매출액 대비 118.89%다. 계약기간은 2027년 12월31일까지다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr