[아시아경제 금보령 기자] 알테오젠은 '효소 활성과 열 안정성이 증가한 새로운 히알루론산 가수분해 효소 및 이의 제조방법' 관련 국내 특허권을 취득했다고 28일 공시했다.

알테오젠 측은 "이 기술은 기존의 바이오의약품 및 항체의약품, 항암제등과 같이 사용하여 정맥주사를 피하주사로 바꾸어 주는 바이오베터 개발로 사용한다"며 "글로벌 10대 제약사 2개 업체에 기술이전했고 추가적으로 기술이전 할 예정"이라고 설명했다.

