“강성 귀족노조에 한마디도 못하던 사람들”

[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 28일 “의료계가 3류 의사 양산을 위해 막무가내로 밀어붙이는 의료 포플리즘에 대항하는 파업을 하니 대통령까지 나서서 협박한다”고 비판했다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 “대통령은 전시에 탈영 운운하며 어처구니없는 비유도 한다”며 “전시의 혼란을 이용해 사사오입 개헌을 추진했던 자유당 독재 정권 같다”며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 “강성 귀족노조가 경제파탄에도 불구하고 불법 파업을 하고 광화문을 점령해도 한마디도 못하던 사람들”라고 지적했다.

