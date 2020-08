올해 말 도입 ‘차세대 KTX’ 이름 대국민 공모

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도(코레일)가 ‘차세대 KTX' 도입을 앞두고 대국민 이름 공모를 진행한다. ‘차세대 KTX'는 올해 말 도입될 예정이다.

한국철도는 내달 6일까지 한국철도 홈페이지와 페이스북 공모페이지를 통해 ‘차세대 KTX' 이름을 공모한다고 28일 밝혔다.

공모에는 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있다. 참여자는 ‘차세대 KTX' 이름과 이름에 담긴 의미를 작성해 제출해야 한다.

단 이름은 ‘차세대 KTX'의 장점과 특징, 대한민국 대표 브랜드인 ‘KTX'와의 통일성을 고려해 ‘KTX-000' 형식으로 지어져야 하며 글자 수에 제한은 없다.

‘차세대 KTX' 국내 기술로 탄생한 최초의 동력분산 방식의 고속차량으로 앞뒤에 동력차가 있는 동력집중 방식의 현 KTX와 달리 열차 칸마다 동력과 제동장치가 있다.

또 좌석 효율성과 가감속력이 뛰어나 국내 지형과 특성에 최적화됐다는 평가를 받는다. 최고속도는 260km/h이며 유선형 외관에 전좌석 무선 충전, 넓은 좌석 공간 등 쾌적하고 편안한 여행이 가능하도록 설계됐다.

한국철도는 공모마감 후 추첨해 온누리 상품권, KTX 50% 할인권 등을 경품으로 제공한다.

‘차세대 KTX' 이름은 국민 공모결과와 네이밍 전문가 의견을 종합한 후 고객대표, 학계, 언어학회, 브랜드 전문가 등으로 구성된 ’열차명 추천 배심원단‘이 최종 확정할 예정이다.

‘차세대 KTX' 이름 공모에 관한 기타 세한 사항은 한국철도 홈페이지를 참조하면 된다.

한국철도 관계자는 “국내 기술로 만든 새로운 고성능 KTX가 국민의 사랑과 관심 속에서 탄생할 수 있도록 멋진 이름을 부탁드린다”며 “한국철도는 투명하고 공정한 절차를 거쳐 한국형 차세대 KTX의 이름을 최종 선정하겠다”고 말했다.

