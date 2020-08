코람코에너지플러스리츠, 31일 코스피 신규 상장

[아시아경제 이민지 기자] 코람코에너지플러스리츠가 이달 31일 코스피시장에 상장한다고 28일 밝혔다.

코람코에너지플러스리츠는 전국 지역거점에 위치한 주유소 187곳과 부대 상업시설 등을 기초자산으로 운용하는 아시아 최초의 주유소기반 리츠다. 주요 임차인인 현대오일뱅크와 SK네트웍스로부터 받는 월임대료 등을 재원으로 투자자에게 연 6.2%의 수익을 배당할 예정이다.

임대수익의 약 80%를 차지하는 주유사업 운영자 현대오일뱅크와 최소 10년 이상의 장기임대차 계약을 체결해 운영공백의 위험이 없어 배당 안정성이 돋보인다는 평가다.

리츠 운용사인 코람코자산신탁은 배당 확대를 위해 주유소 임대수익 외에도 매출의 약 20%를 차지하는 별도수익 비중을 높인다는 계획이다. 현재 전국 20개소에 입점해 있는 버거킹, 맥도널드, 프랜차이즈 커피숍 등 QSR(Quick Service Restaurant) 매장 유치를 확대하고 주유소 유휴 부지를 활용한 셀프 스토리지, 지역물류거점사업 등의 언택트 비즈니스를 접목해 수익 비중을 40%까지 끌어올린다는 복안이다. 늘어난 별도수익은 고스란히 배당으로 이어진다.

윤장호 본부장은 “코람코에너지플러스리츠는 최소 10년간 확보된 안정적인 임대수익을 바탕으로 적극적인 부가수익 창출을 통해 지속적으로 성장하는 리츠가 될 것”이라고 강조했다.

