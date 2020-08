강북구, 2020 인구주택 총 조사원 127명 모집

9월3일까지 현장조사원 112명, 조사관리자 11명 등 4개 분야별 모집...구청 방문 또는 인구주택총조사 홈페이지 신청 접수

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 9월3일까지 ‘2020 인구주택총조사’에 참여하는 조사요원을 모집한다.

인구주택총조사는 우리나라에 거주하는 모든 내·외국인을 대상으로 5년마다 실시하는 기본 통계조사로 정책 수립을 위한 기초 자료에 활용된다.

모집인원은 총 127명으로 분야별로 선발인원이 다르다. 총괄 관리자 1명, 조사 관리자 11명, 조사지원 담당자 3명, 현장조사원 112명이다. 태블릿 PC 사용이 원활한 만 18세 이상의 주민이면 누구나 신청 가능하다. 대규모 통계조사 유경험자, 컴퓨터·통계 관련 자격증 소지자, 법정 저소득층 등을 우대한다.

지원 희망자는 구청 지하1층 종합상황실로 방문접수(오전 9~오후 5시) 하거나 인구주택총조사 홈페이지에서 신청할 수 있다.

최종 합격한 현장조사원은 사전 교육을 거쳐 오는 10월15일부터 11월18일까지 조사활동을 수행하게 된다.

박겸수 강북구청장은 “정확한 인구주택총조사를 위한 가장 중요한 첫걸음은 역량 있는 조사요원을 선발하는 것”이라며 “사명감과 책임의식이 투철한 분들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

제출서류 등 기타 자세한 문의사항은 강북구청 홈페이지에 게시된 공고문을 참조하면 된다.

