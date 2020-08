◇연세대 <보직 발령> ▶글로벌사회공헌원장 박영렬 ▶글로벌사회공헌원명예원장 반기문 ▶고등교육혁신원장 장용석 ▶윤리인권위원회 장애학생지원센터장 이삼현 ▶박물관장 조태섭 ▶천문대장 이석영 ▶김대중도서관장 한석희 ▶방사선안전관리센터 소장 이명민 ▶창업지원단 부단장 김지현 ▶동서문제연구원장 우미성 ▶언어정보연구원장 이석재 ▶국가관리연구원장 이정욱 ▶인문학연구원장 김장환 ▶법학연구원장 박동진 ▶자연과학연구원장 현승준 ▶지식정보화연구소장 임춘성 ▶방송통신정책연구소장 이봉규 ▶나노과학기술연구소장 김한성 ▶바른ICT연구소장 김범수

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr