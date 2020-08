송파구민모델 직접 ‘새로운’ 송파 알린다

송파구, 새로운 도시브랜드CI 홍보 구민모델 5팀 선발...구민모델과 함께 조형물, 공익홍보판 새 단장

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 친근한 정책홍보를 위해 구민모델을 선발, 구민과 함께 새로운 도시브랜드CI(Corporate Identity) 홍보에 본격 나선다.

지난 7월 송파구는 ‘서울’, ‘선도’, ‘송파’, ‘사람’을 표현하는 한글 초성자음 ‘ㅅ’을 바탕으로 구의 발전방향과 미래비전을 담은 새로운 도시브랜드CI(Corporate Identity)와 새 캐릭터(송송파파)를 주민들에게 선보였다.

구는 새 도시브랜드CI를 구민들이 한층 더 친숙하게 느낄 수 있도록, 지난달 구민모델을 모집했다.

주민 84명이 지원, 카메라테스트 등 심사를 거쳐 ▲가족(1팀) ▲대학생(남녀 각 1명) ▲주부(1명) ▲어르신(1명)으로 구성된 구민모델 총 5팀을 선발했다.

최근 구민모델이 직접 참여해 도시브랜드를 교육, 일자리, 여가문화 등 다양한 콘셉트로 표현한 사진 촬영을 마쳤다.

구는 구민모델의 모습이 담긴 사진을 활용해 홍보조형물 3개소(종합운동장 ·올림픽공원 ·송파구청 앞 홍보판)와 공익홍보판 5개소(신천육갑문 입구 ·롯데마트 앞 중앙분리대 ·마천사거리 교통섬 ·석촌호수 서호 ·성내천 홍보판)를 새 단장할 계획이다.

구민모델로 선발된 대학생 송태민 씨(20)는 “구민 대표가 되어 내가 사는 지역을 홍보할 수 있어 매우 뿌듯하고 송파의 매력을 널리 알릴 수 있어 자랑스럽다”며 소감을 전했다.

박성수 송파구청장은 “송파구 홍보 사진에 주민이 직접 모델로 참여하는 것은 매우 의미 있는 일”이라며 “참여한 구민들에게 좋은 추억을 선사하는 한편 새로운 도시브랜드가 단순한 도시상징을 넘어 송파의 가치를 높일 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr