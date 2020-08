허리케인 미 본토 강타‥강풍 피해·정전 확산

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 초강력 허리케인 '로라'가 미국 남부 루이지애나주에 27일(현지시간) 새벽 상륙했다. 로라는 상륙과 함께 4등급에서 1등급까지 위력이 약해졌지만 상륙 당시 시속 240㎞의 강풍을 동반했던 만큼 상당한 피해가 발생했을 것으로 추정된다.

4등급 허리케인이었던 로라는 상륙 후 2등급으로 낮춰졌만, 시속 170㎞의 강풍을 위력을 과시했다. 현재는 아칸소주로 이동하며 1등급으로 다시 위력이 줄었다.

미 국립허리케인센터(NHC)는 지난 2005년 미국 남부를 강타했던 허리케인 카트리나 때보다 강한 바람이었다고 설명했다.

로라로 인한 정전으로 이날 오전까지 루이지애나주에서 38만3000명, 텍사스주에서 9만3000명의 주민이 전기를 사용하지 못하고 있다.

허리케인 로라의 정확한 피해 상황은 구조 작업이 시작돼야 집계될 전망이다.

존 벨 에드워즈 루이지애나 주지사는 아직까지 사망자 보고는 없다면서 "주 전반에 피해가 심각하다"고 언급하며 고립된 주민을 구출하기 위한 헬리콥터도 출동하지 못하고 있다고 전했다. 그는 이번 허리케인 피해로 인해 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 상황이 더욱 악회될 수 있다는 점을 우려했다.

역시나 로라 피해를 본 텍사스주의 그레그 에봇 주지사도 "허리케인이 오기 전에 대피가 마무리됐다"며 조기 대응 결과 아직까지 사망자는 보고되지 않았다고 밝혔다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr