[아시아경제 조슬기나 기자] 미국의 신규 실업보험청구자 수가 당초 예상대로 100만명선을 기록했다. 2주 연속 100만명대다. 다만 110만명을 웃돌았던 전주 대비로는 줄어든 규모다.

27일(현지시간) 미 노동부는 지난 주 실업보험 청구자 수가 100만6000명을 기록했다고 발표했다. 이는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 직격탄을 맞았던 지난 3월 대비로는 낮지만 여전히 역사적으로 높은 수준이라고 현지 언론들은 보도했다. 코로나19 팬데믹 이전 주당 평균 청구건수는 20만건 안팎이었다.

이달 들어 100만명 이하로 떨어졌던 실험보험 청구자 수는 지난 주 월가 예상치를 웃돌며 110만명선을 재돌파했었다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr