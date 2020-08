[아시아경제 송화정 기자] 미래에셋대우 미래에셋대우 006800 | 코스피 증권정보 현재가 9,360 전일대비 200 등락률 -2.09% 거래량 3,065,281 전일가 9,560 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고미래에셋대우, 조기상환형 ELS 등 5종 판매[클릭 e종목] "미래에셋대우, 하반기 수익성 개선추세 이어질 것" close 가 라임자산운용 무역금융펀드에 대해 전액 배상을 결정했다.

미래에셋대우는 27일 이사회를 통해 라임자산운용의 무역펀드 판매와 관련해 금융감독원의 금융분쟁조정위(이하 분조위) 권고안을 수용하기로 결정했다고 밝혔다.

이에 미래에셋대우는 분조위 권고안에 따라 총 91억원의 판매금액 전액을 투자자들에게 반환할 예정이다.

미래에셋대우 측은 "이번 결정은 적극적인 고객 보호 방안을 최우선에 놓고 심사숙고한 결과"라며 "분조위 조정결정서에 명기된 내용들과 현재 진행되고 있는 운용사 및 프라임브로커리지서비스(PBS) 제공 증권사 관계자들의 재판 과정 등을 참고하면서 향후 손해배상청구소송을 통해 구상권을 행사하는 등 적절한 법적 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.

