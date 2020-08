하나은행, 라임 무역금융펀드 투자자에 원금 100% 돌려준다

[아시아경제 김민영 기자] 하나은행이 금융감독원의 ‘라임 무역금융펀드(플루토 TF-1호)’ 투자원금 전액 배상 분쟁조정안을 수용하기로 했다.

27일 하나은행에 따르면 이 은행 이사회는 이날 오후 회의를 열어 라임자산운용 무역금융펀드 투자자들에게 원금 전액을 배상하기로 뜻을 모았다.

하나은행은 “현재 본건 펀드 관련해 검찰수사와 형사 재판 등 법적 절차가 진행 중임에도 불구하고 손님들에게 신속한 투자자보호 방안이 필요하다는 점을 고려해 금감원 분쟁조정위원회안을 수용하기로 했다”고 밝혔다.

이어 “하나은행이 지속적으로 밝혀온 투자자 보호대책의 의지가 반영된 것으로 손님 보호가 최우선이라는 점을 감안한 은행의 대승적 결정”이라고 덧붙였다.

금감원, 원금 전부 돌려줘라

앞서 지난 6월 금감원 분조위는 ‘착오에 의한 계약취소’를 이유로 라임자산운용 무역금융펀드 투자자들에게 판매사들이 원금 전부를 돌려주라는 내용의 조정안을 내놨다. 라임 무역금융펀드 판매액은 우리은행이 650억원, 하나은행 364억원, 신한금투 425억원, 미래에셋대우 91억원 등 총 1611억원에 달한다.

금융투자상품을 둘러싼 분쟁조정에서 ‘원금 100% 배상안’ 결정이 난건 이번이 처음이다.

당초 금감원은 지난달 27일까지 수락 여부를 결정하도록 했으나 신중한 검토가 필요하다는 판매사들의 요청에 따라 결정 시한을 이날로 미뤄줬다.

하나銀, 라임자산운용 등과 법정 다툼할듯

하나은행은 운용사 등에 대한 법적 대응을 예고했다. 하나은행은 “금감원 조사 결과 자산운용사인 라임 및 스왑증권사인 신한금융투자가 라임 무역금융펀드의 부실을 은폐하고 판매한 것으로 밝혀졌고 형법상 사기혐의로 형사재판이 진행되고 있는 만큼 관련 회사를 대상으로 적극적인 구상권 및 손해배상청구 등의 법적 대응을 할 예정”이라고 밝혔다.

이 은행 이사회는 이날 대규모 원금 손실이 예상되는 디스커버리펀드와 이탈리아헬스케어펀드에 대한 추가적인 손님 보호 조치도 마련했다. 디스커버리펀드 투자자엔 선지급금 50%를, 이탈리아헬스케어펀드는 70%를 우선 지급하기로 했다. 펀드 손실 확정까지 시일이 상당 기간 걸릴 것으로 예상되는 만큼 손님 보호를 위한 선제적인 조치라는 설명이다.

하나은행은 “향후 펀드가 청산되는 시점에 최종 정산하는 방식의 선제적 보호방안을 결의해 신속히 진행할 예정”이라고 했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr