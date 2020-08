[아시아경제 이정윤 기자] 마스크를 제대로 착용하도록 요구하는 버스기사를 폭행하고, 이를 말리는 승객도 때린 50대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

서울 송파경찰서는 27일 특정범죄가중처벌법상 운전자 폭행과 업무방해 등의 혐의를 받는 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

A씨는 지난 25일 오후 10시20분께 서울 송파구 잠실대교 인근을 달리던 시내버스 안에서 통화를 하던 중 "마스크를 제대로 써달라"고 안내하는 버스기사의 마스크를 잡아당기고 얼굴을 때린 혐의를 받는다.

또 경찰에 이를 신고를 하려던 다른 승객의 휴대전화를 빼앗으려고 하고 얼굴을 할퀴는 등 폭행을 가한 혐의와 함께 버스 내에서 소리를 지르는 등 위력을 행사해 업무를 방해한 혐의도 받는다.

